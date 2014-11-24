Белорусский боксер Сергей Хомицкий – о звании чемпиона мира в 40 лет, тренере и мотивации

На вопросы ведущей программы «Большой завтрак» на СТВ отвечает боксер Сергей Хомицкий.

Сергей Хомицкий – белорусский боксер. Родился 13 сентября 1974 года. По образованию – юрист. Несколько раз пытался порвать со спортом ради основной профессии.

На вершины мировых рейтингов взлетел относительно недавно, опровергнув утверждение о том, что век профессионального спортсмена заканчивается рано. Чемпионом мира Сергей Хомицкий стал в возрасте 39 лет.

А как начиналась все-таки ваша дружба со спортом: с самого раннего возраста?

Сергей Хомицкий:

Да, мама меня еще в первом классе отвела в секцию по прыжкам в воду, но я там недолго прозанимался. Затем она отвела меня уже на футбол.

Мама в бокс сразу не повела, мамы бояться.

Сергей Хомицкий:

Футболом дольше позанимался (3 года), потом был бокс. Получилось случайно. У нас был набор в школе, я занимался футболом. Тренер ушел в отпуск, нечем было заняться, пошел на бокс.

Я знаю, что в вашей спортивной карьере все-таки были какие-то остановки, потому что вы и высшее образование получали, и в разных профессиях себя пробовали, а потом снова вернулись в бокс, и вернулись с успехом, хорошо и красиво.

Сергей Хомицкий:

В одной сфере тяжело долго находиться. Появляются какие-то приоритеты другие, поэтому что-то отходит на второй план, что-то – на первый. Потом бокс, оказалось, любовь на всю жизнь. И я все время возвращался в бокс.

То есть когда вы уходили, думали, что это навсегда и вы будете работать в другой сфере совершенно?

Сергей Хомицкий:

Да. Потому что еще так повелось, что спортсмены рано заканчивают в спорте. То есть 25-30 лет – это крайний возраст.

Это для боксера. Гимнастки совсем уже, в 22 года уже пенсионерки.

Сергей Хомицкий:

Оказалось, что, как сейчас можно посмотреть, ведущие боксеры-профессионалы и в 40 лет отличные результаты показывают.

Я думаю, мы здесь кокетничать не будем, вам 40 лет исполнилось сейчас. Для боксера, вы говорите, это возраст все-таки критический. А как так получилось, какой секрет, может быть, спортивного долголетия?

Сергей Хомицкий:

В первую очередь, конечно, режим, регулярные тренировки. Естественно, огромное желание добиться результата.

Режим что подразумевает? Вообще, какие-то поблажки есть у вас? Из чего состоит день боксера?

Сергей Хомицкий:

Я работаю тренером, прихожу, потренирую людей, потом сам потренируюсь, потом еще кого-то потренирую. Вот так и проходит день. То есть получается, что я все время в этой сфере: бокс, бокс, бокс. Может быть, это и дало какой-то положительный эффект.

Кстати, о вашем тренере. Я читала, что тренер как раз моложе вас на несколько лет. Это так? Как субординацию вы соблюдаете?

Сергей Хомицкий:

Мы в свое время вместе занимались, я был для него каким-то даже маячком в свое время. Но потом, когда он перешел на тренерскую деятельность, он, естественно, увлекся этим, набрал обороты, и я понял, что он может как тренер дать мне больше, чем те тренеры, с которыми я работал до этого. И я слушал его, его авторитет.

Мне кажется, не бывает такого: «Да ладно, прекрати».

Сергей Хомицкий:

Конечно, я могу поспорить, все-таки я тоже что-то знаю в этом деле.

Тренер тренирует тренера.

Сергей Хомицкий:

Дело в том, что говорят, что тренер выбирает ученика. Но на самом деле ученик выбирает тренера. Ученик, если он доверился тренеру, должен на 100% верить и слушать своего тренера. Если начинаются какие-то споры, то это уже плохо для дела.

Недавно, можно сказать, вы триумфально завоевали титул чемпиона Европы, а после этого все-таки был бой, который среди профессионалов вызвал много споров, где у вас был технический нокаут. Расскажите, что произошло, что случилось с вашими перчатками и как вообще такое может произойти?

Сергей Хомицкий:

Такое периодически происходит. Боксеры потеют, очень много влаги, клей не держит, начинают отклеиваться ленты. Мои секунданты попытались это исправить, но, наверное, уже было очень влажно.

С обывательской точки зрения, всегда хочется спросить: «Как такое может быть? Должен же быть какой-то специальный человек». Как у нас гримеры смотрят.

Сергей Хомицкий:

Звезды не сошлись. Но смысл в том, что, вообще, судья не должен был останавливать бой.

То есть вы не согласны?

Сергей Хомицкий:

Да. Здесь полностью судейская ошибка, которая пошла на пользу моему противнику. В профессиональном боксе за то, что отклеился пластырь, не останавливают бой. Рефери в ринге должен остановить бой, дать время переделать тейпы. Но так как я начал бить уже чемпиона, надо каким-то, даже незаконными методами, меня убрать.

Вы так философски сейчас говорите обо всем этом. А как вообще переживать такие вещи, как научиться принимать ситуацию с таким спортивным спокойствием?

Сергей Хомицкий:

То, что уже случилось, осталось в прошлом, поэтому надо забыть об этом и двигаться дальше.

А что может обычный человек вынести из режима боксера? Может быть, из питания, из тренировок что можно взять простому человеку?

Сергей Хомицкий:

Простой человек должен усвоить простые правила. Регулярные занятия физкультурой.

Как часто?

Сергей Хомицкий:

Стараться каждый день буквально полчаса отдать этому делу. Здоровье улучшится. Потом – питание. Надо меньше жирного есть.

У вас, наверное, совсем с этим тяжело. Плюс-минус килограмма два уже влияют на тот вес, в котором вы будете выступать.

Сергей Хомицкий:

Когда в межсезонье, между боями я набираю 5-6 кг, потом я худею, становлюсь тонким, прозрачным. Кушаю очень мало. Но потом опять набираю.

По поводу питания. Меньше сладкого, меньше булочек.

И получается?

Сергей Хомицкий:

Конечно. Просто надо отказаться от этого, забыть. Иногда можно себе позволить, но нечасто. Об этом не надо забывать.

И напоследок расскажите, может быть, нам, как все-таки заставить себя пойти в спортзал, какая должна быть мотивация. Вы как спортсмен и человек с высшим образование должны знать, как все-таки смотивировать себя правильно на то, чтобы прийти и заниматься спортом. Прямо сегодня мы хотим.

Сергей Хомицкий:

Мотиваций бывает много. Мотивация – нравится кому-то или чтобы на работе что-то получалось. Или же просто самоутвердиться.

Для вас, например, все-таки мотивация – это что? Это финансовое благополучие или какой-то спортивный азарт? Что во главе стоит?

Сергей Хомицкий:

Я думаю, что если отбросить какие-то второстепенные цели, то, скорее всего, это личное неудовлетворение тем, что, вроде как, я уже вот-вот подхожу, все уважают меня, знают, что я хороший боксер, но финальной точки не поставлено.