Биатлон: сколько гонок и какие сюрпризы ждут болельщиков и спортсменов в стартующем сезоне

В нынешнем сезоне вместо французского Анси в календарь вернулся Ханты-Мансийск, который занял привычное место на финише календаря и будет закрывать Кубок мира. А как раз перед российским этапом биатлонный пелетон осядет в финском Контиолахти, где пройдет чемпионат мира.

В 2013 году для белорусской сборной самыми удачными стали немецкие этапы. Представители мужской команды (редкий случай) баловали нас очками и попаданием в тридцатку, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Лидер женской сборной и символ современного белорусского биатлона Дарья Домрачева в Оберхофе дважды становилась лучшей (в спринте и преследовании) и была с «бронзой» в масс-старте. Руппольдинг же запомнился «серебром» в индивидуальной гонке.

Кстати, в преддверии старта возобновим в памяти биатлонные виды, в которых и сама Домрачева, бывало, запутывалась. Спринт на то и спринт – все быстро и по делу: раздельный старт, 7,5 километров у женщин, 10 – у мужчин. Всего две стрельбы: лежа, затем – стоя. Тут не собьешься.

Время спринта определяет стартовую позицию и отставание от лидера в гонке преследования (если таковая есть в календаре этапа). В пасьюте биатлонистам приходится четырежды заходить на огневой рубеж: сначала две стрельбы лежа, затем две стоя. Та же последовательность и в масс-старте, только дистанция больше и отправляются в бой спортсмены все вместе.

А вот индивидуальная гонка проводится по особым правилам, да еще и крайне редко. В нынешнем сезоне, например, лишь дважды, не считая чемпионата мира. Не сложно и запутаться.

Запоминаем: раздельный старт, максимально длинная дистанция: 15 километров у женщин и 20 – у мужчин. Зато на штрафные круги заходить не надо – в случае промаха биатлонисту автоматом прибавляется минута. Ценность точной стрельбы высока как никогда. Работа на огневых рубежах чередуется: лежа – стоя, лежа – стоя.

И эстафеты, главный бонус которых – дополнительные патроны. Кстати, в нынешнем сезоне помимо привычной уже смешанной эстафеты место в календаре займет и так называемый супермикс. В 2013 году он был опробован в тестовом режиме в Холменколене, а теперь уже официально пройдет в чешском Нове место. Это эстафета для пар: каждый участник смешанного дуэта проходит по два этапа, сменяя партнера, и вот здесь доппатронов нет.

Еще одно нововведение 2014 года: в случае форс-мажорных обстоятельств не обязательно, чтобы спортсмены прошли всю дистанцию. Промежуточные результаты на момент остановки приобретают статус официальных.

По ходу дела еще успеем привыкнуть к этому и другим новшествам стартующего сезона.

Пока же сухие цифры: в новом сезоне нас ждет 9 этапов Кубка мира плюс чемпионат мира – 35 гонок. За награды поборются более 200 биатлонистов, квоты на участие выделены 32 странам.

Ждем первых гонок и пожелаем удачи белорусской сборной.