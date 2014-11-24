Виктор Тихонов, легендарный советский хоккейный тренер, скончался в возрасте 84 лет

Новости России. Большая потеря в мире хоккея. На 85-м году жизни после продолжительной болезни скончался легендарный советский хоккейный тренер Виктор Тихонов. Свою карьеру он начал в 1968 году в рижском «Динамо». После возглавил сборную страны и ЦСКА, с которым доминировал на внутренней и европейской арене более десятилетия.

Под его руководством армейцы 14 раз выигрывали чемпионат СССР. Сборная Советского Союза трижды завоевывала «золото» Олимпийских игр, один раз становилась серебряным призером. На счету советских хоккеистов также золотые медали восьми чемпионатов мира и победы в Кубке Вызова и Кубке Канады.

Виктор Тихонов удостоен многочисленных государственных наград СССР и России. Заслуженный работник физической культуры. Кавалер Олимпийского ордена. Введен в Зал славы Международной федерации хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным, близким и коллегам Виктора Тихонова.