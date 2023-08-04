«Химик» взял верх над «Гомелем» в матче Кубка Салея

Продолжаются матчи Кубка Руслана Салея. В розыгрыше принимают участие 12 команд экстралиги. На первом этапе соперники проводят круговой турнир. Обе группы уже сыграли свои первые поединки. Накануне состоялись очередные матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Жлобинский «Металлург» на своей площадке победил оршанский «Локомотив» со счетом 5:2. Егор Старков сделал хет-трик. «Витебск» на выезде всухую (3:0) выиграл у «Могилева». Новополоцкий «Химик» взял верх над «Гомелем» со счетом 3:1.