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«Химик» взял верх над «Гомелем» в матче Кубка Салея

04 августа 2023 12:54
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Продолжаются матчи Кубка Руслана Салея. В розыгрыше принимают участие 12 команд экстралиги. На первом этапе соперники проводят круговой турнир. Обе группы уже сыграли свои первые поединки. Накануне состоялись очередные матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Химик» взял верх над «Гомелем» в матче Кубка Салея-1

Жлобинский «Металлург» на своей площадке победил оршанский «Локомотив» со счетом 5:2. Егор Старков сделал хет-трик. «Витебск» на выезде всухую (3:0) выиграл у «Могилева». Новополоцкий «Химик» взял верх над «Гомелем» со счетом 3:1.

«Химик» взял верх над «Гомелем» в матче Кубка Салея-4

4 августа в Молодечно, Бресте и Лиде стартует второй тур Кубка Салея. Сегодня и завтра августа команды проведут вторые поединки группового этапа.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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