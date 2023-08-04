Белорусы завоевали два золота в первый день чемпионата России по лёгкой атлетике

Белорусские спортсмены завоевали две золотые награды в первый соревновательный день чемпионата России по легкой атлетике, который проходит в Челябинске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алена Дубицкая в толкании ядра победила с результатом 19 метров 6 сантиметров. Еще одна белоруска Елена Трус остановилась в шаге от пьедестала, у нее четвертая позиция – 17 метров 6 сантиметров. В этой же дисциплине у мужчин Олег Томашевич занял первое место, установив личный рекорд – 20 метров 78 сантиметров.