Анастасия Прокопенко заняла третье место на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Риме

Новости Беларуси. Анастасия Прокопенко выиграла третье место на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Риме. Впрочем, для нашей спортсменки сейчас главное не призовые места, пусть и на таких значимых турнирах. Белоруска держит курс на предстоящую Олимпиаду, но для этого ей необходимо собрать не менее 105 лицензионных очков. В копилке Анастасии 116.

Впрочем, окончательный рейтинг будет сформирован 1 июня, а право поехать в Рио получат лучшие 36 спортсменок. Квота – два пропуска от страны как у мужчин, так и у женщин.

Для Анастасии Прокопенко Рио-де-Жанейро станет третьей Олимпиадой. В Пекине она остановилась в шаге от пьедестала, в Лондоне стала шестой.

Анатолий Ткаченко, главный тренер сборной Беларуси по современному пятиборью:

На данный момент она собрала четыре вида, но в фехтовании все-таки не удалось показать свой результат, из-за этого, конечно, не удалось выиграть. По потенциалу она способна выиграть любые соревнования, но для этого нужно собрать все пять видов так, как она умеет. Главная задача, конечно, подвестись летом физически, потому что все равно она еще не вышла на пик формы в своем коронном виде – беге. Хотя она и выиграла этот вид, но недостаточный отрыв от соперника.

Ахилесова пята у Анастасии – фехтование. Именно поэтому девушка буквально с колес приступила к тренировкам и первый урок – занятия со шпагой.

Анастасия Прокопенко, бронзовый призер этапа Кубка мира по современному пятиборью:

Я просто шла к этому долго, у меня много получалось, но какой-то один вид все время проскакивал. Либо фехтование выскочит, либо на верховой езде чуть-чуть недоделаю, недособерусь. А в этот раз я молча все прошла, думала, хоть бы все получилось.