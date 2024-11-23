Беларусь (U-15) обыграла сборную Сибирского федерального округа на турнире «Территория хоккея»

Сборная Беларуси до 15 лет на турнире «Территория хоккея» в Сочи сегодня одержала победу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша команда нанесла поражение сборной Сибирского федерального округа со счетом 1:0. Завтра белорусы проведут заключительный поединок турнира – наши ребята сыграют в матче за 5-е место.