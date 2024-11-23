Беларусь (U-15) обыграла сборную Сибирского федерального округа на турнире «Территория хоккея»

Сборная Беларуси до 15 лет на турнире «Территория хоккея» в Сочи сегодня одержала победу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наша команда нанесла поражение сборной Сибирского федерального округа со счетом 1:0. Завтра белорусы проведут заключительный поединок турнира – наши ребята сыграют в матче за 5-е место.
Дмитрий Яворский, главный тренер сборной Беларуси по хоккею (U-15):
Можно назвать этот матч, по отношению к делу, по работоспособности, самым лучшим на турнире. Понятно, что у нас есть ошибки над которыми нам нужно работать и развиваться, двигаться вперед. Безразличных сегодня не было на площадке. Без разницы сколько ребята выходили на лед, два, три, а кто-то пятнадцать – это был тот коллектив, который мы хотим видеть в каждой игре.
Напомним, в прошлом году наши хоккеисты на подобном турнире заняли 4-е место.