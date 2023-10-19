Гродненский «Неман» обыграл минскую «Юность» в ЧБ по хоккею

В чемпионате Беларуси по хоккею состоялись очередные три противостояния. В одном из матчей гродненский «Неман» в упорной борьбе обыграл соперников из минской «Юности», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По ходу встречи гости дважды уступали, но каждый раз им удавалось сравнять. Примечательно, что все шайбы коллективы забросили в третьем периоде. Со счетом 2:2 команды отправились в овертайм, где сильнее все же был «Неман» – 3:2.