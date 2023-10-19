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Гродненский «Неман» обыграл минскую «Юность» в ЧБ по хоккею

19 октября 2023 12:43
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В чемпионате Беларуси по хоккею состоялись очередные три противостояния. В одном из матчей гродненский «Неман» в упорной борьбе обыграл соперников из минской «Юности», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гродненский «Неман» обыграл минскую «Юность» в ЧБ по хоккею-1

По ходу встречи гости дважды уступали, но каждый раз им удавалось сравнять. Примечательно, что все шайбы коллективы забросили в третьем периоде. Со счетом 2:2 команды отправились в овертайм, где сильнее все же был «Неман» – 3:2.

Гродненский «Неман» обыграл минскую «Юность» в ЧБ по хоккею-4

В остальных матчах удача улыбнулась «Витебску» и «Химику».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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