Хоккей. «Гомель» всухую обыграл «Могилёв» в чемпионате Беларуси

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею яркий игровой день – сильнейшего выявляли лидеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтер» на выезде минимально обыграл «Юность» – 3:2. В первом периоде дружины обменялись курьезными шайбами, во втором хозяева льда вышли вперед. В третьей 20-минутке минчане выгляди поувереннее. Однако «горняки», усыпив бдительность оппонентов, под занавес противостояния отличились дважды и добились победы.