Прямой эфир

Хоккей. «Гомель» всухую обыграл «Могилёв» в чемпионате Беларуси

17 сентября 2022 19:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею яркий игровой день – сильнейшего выявляли лидеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Гомель» всухую обыграл «Могилёв» в чемпионате Беларуси-1

«Шахтер» на выезде минимально обыграл «Юность» – 3:2. В первом периоде дружины обменялись курьезными шайбами, во втором хозяева льда вышли вперед. В третьей 20-минутке минчане выгляди поувереннее. Однако «горняки», усыпив бдительность оппонентов, под занавес противостояния отличились дважды и добились победы.

17 сентября еще «Гомель» победил «Могилев».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Футбол. «Арсенал» потерпел седьмое поражение подряд в чемпионате Беларуси
17 сентября 2022 19:40

Футбол. «Арсенал» потерпел седьмое поражение подряд в чемпионате Беларуси

Футбол. «Энергетик» возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси
17 сентября 2022 11:55

Футбол. «Энергетик» возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси

Марина Литвинчук завоевала ещё одно золото на Кубке губернатора Приморского края
17 сентября 2022 11:51

Марина Литвинчук завоевала ещё одно золото на Кубке губернатора Приморского края