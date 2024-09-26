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Емельян Москалёв остался без медали ЧМ по тяжёлой атлетике среди юниоров

26 сентября 2024 14:18
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В испанском Леоне продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров. 26 сентября на помост в весовой категории до 102 килограммов выходил наш соотечественник Емельян Москалев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В сумме двоеборье атлет осилил 352 килограмма. Лучшие попытки 167 и 185. Отставание от третьего места составило почти 20 килограммов. Тем самым у белоруса обидная «деревянная» медаль. Накануне первую награду планетарного форума завоевал Игнатий Павлюковец. В весовой категории до 96 килограмм наш соотечественник стал вторым. Взяв в рывке штангу 164 килограмма, а затем в толчке зафиксировав 196, тем самым набрав в сумме 360.

# Тяжелая атлетика

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