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Белорусским и российским борцам смягчили критерии допуска на международные старты

26 сентября 2024 13:45
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Объединенный мир борьбы принял решение смягчить критерии допуска белорусских и российских атлетов до международных соревнований, сняв некоторые ограничения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В апреле 2023 года организация дала разрешение нашим атлетам участвовать в стартах в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна. Сейчас же комитет решил пересмотреть некоторые критерии и принять поправки. Так, на турниры, в частности те, которые будут проходить под эгидой данной спортивной организации, не допустят только тех, чье прямое участие в боевых действиях в рамках СВО или публичная поддержка спецоперации были зафиксированы. Все остальные же имеют право дальше продолжать выступать в нейтральном статусе.

# Борьба

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