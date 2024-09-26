Белорусским и российским борцам смягчили критерии допуска на международные старты

Объединенный мир борьбы принял решение смягчить критерии допуска белорусских и российских атлетов до международных соревнований, сняв некоторые ограничения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В апреле 2023 года организация дала разрешение нашим атлетам участвовать в стартах в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна. Сейчас же комитет решил пересмотреть некоторые критерии и принять поправки. Так, на турниры, в частности те, которые будут проходить под эгидой данной спортивной организации, не допустят только тех, чье прямое участие в боевых действиях в рамках СВО или публичная поддержка спецоперации были зафиксированы. Все остальные же имеют право дальше продолжать выступать в нейтральном статусе.