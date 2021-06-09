«Готовы бороться за самые высокие места». Вот что говорит белоруска, которая стала чемпионкой мира по пятиборью

Ирина Просенцова, чемпионка мира по современному пятиборью:

Я очень счастлива, что мы выиграли золотую медаль в эстафете, в очередной раз доказав, что мы одни из сильнейших на мировой арене. Мы целый день были командой, и в конечном итоге это дало свои плоды. Мы сделали огромный гандикап перед заключительным видом и просто дальше удержали его. Настрой на личное первенство боевой, мы готовы бороться за самые высокие места, в том числе и за очередное золото индивидуального первенства.

Председатель федерации пятиборья о победе белорусок на ЧМ: не будем скрывать, у нас девчата одни из лучших в мире

9 июня на чемпионате мира пройдет мужская эстафета.