«Готовы бороться за самые высокие места». Вот что говорит белоруска, которая стала чемпионкой мира по пятиборью

Новости Беларуси. Сборная Беларуси завоевала золото в первый день чемпионата мира по современному пятиборью. В женской эстафете сильнейшими стали Ольга Силкина и Ирина Просенцова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Ирина Просенцова, чемпионка мира по современному пятиборью:
Я очень счастлива, что мы выиграли золотую медаль в эстафете, в очередной раз доказав, что мы одни из сильнейших на мировой арене. Мы целый день были командой, и в конечном итоге это дало свои плоды. Мы сделали огромный гандикап перед заключительным видом и просто дальше удержали его. Настрой на личное первенство боевой, мы готовы бороться за самые высокие места, в том числе и за очередное золото индивидуального первенства.
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9 июня на чемпионате мира пройдет мужская эстафета.