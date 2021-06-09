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Логойская школа олимпийского резерва открыла первую смену лагеря «Олимпиец». Здесь биатлонисты готовятся к новому сезону

09 июня 2021 15:06
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Новости Беларуси. Логойская школа олимпийского резерва открыла первую смену спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В нем отдыхают и тренируются свыше 150 ребят.

Логойская школа олимпийского резерва открыла первую смену лагеря «Олимпиец». Здесь биатлонисты готовятся к новому сезону-1

Юные спортсмены продолжают тренировочный процесс по шести направлениям: горнолыжный спорт, биатлон, лыжная гонка, вольная борьба, таэквондо и баскетбол. Занимаются на четырех комплексах, в том числе и базе «Заячья поляна». Здесь биатлонисты готовятся к новому сезону.

Логойская школа олимпийского резерва открыла первую смену лагеря «Олимпиец». Здесь биатлонисты готовятся к новому сезону-4

Ребята ездят в бассейн и горнолыжный комплекс «Логойск». График у спортсменов строгий – расписан буквально по минутам.

Логойская школа олимпийского резерва открыла первую смену лагеря «Олимпиец». Здесь биатлонисты готовятся к новому сезону-7

Анна Белаш:
В 8 часов у нас начинается зарядка, после зарядки мы идем завтракать. После завтрака идем либо за винтовками, либо, если у нас не стрелковая тренировка, за лыжероллерами или кроссом. Потом за нами приезжает автобус, мы приезжаем либо на «Заячью поляну», либо тренируемся на стадионе. После тренировки мы идем на обед, потом идем домой отдыхаем. В 16:45 у нас начинается вторая тренировка.

Логойская школа олимпийского резерва открыла первую смену лагеря «Олимпиец». Здесь биатлонисты готовятся к новому сезону-10

Наталья Куделко, директор Логойской комплексной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:
В июле биатлонисты приступают к началу нового сезона. Как бы смешно это не звучало, но у них сезон начинается уже летом, в июле. Это будут соревнования Кубок федерации биатлона, где наши спортсмены будут отбираться, и если все сложится благополучно, будут представлять Минскую область на республиканских соревнованиях.

У отделения таэквондо недавно закончилось первенство республики, где наши дети показали хорошие результаты. На ближайшем старте в августе, мы надеемся, наша учащаяся Насенник Валерия поедет на чемпионат Европы, будем держать за нее кулачки. Этот чемпионат Европы состоится в Эстонии.

Логойская школа олимпийского резерва открыла первую смену лагеря «Олимпиец». Здесь биатлонисты готовятся к новому сезону-13

Для спортсменов предусмотрено горячее и витаминизированное питание, в графике и культурно-массовые мероприятия.

# Детские лагеря в Беларуси # Анна Белаш # Наталья Куделко # Валерия Насенник # Фотофакт

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