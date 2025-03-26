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Денис Лазавик одержал вторую кряду победу на онлайн-турнире по шахматам «Титульный вторник»

26 марта 2025 13:50
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Белорусский интеллектуал Денис Лазавик одержал вторую кряду победу на международном онлайн-турнире по шахматам «Титульный вторник», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Отечественный спортсмен набрал 10 очков из 11. В общем зачете после шести туров гроссмейстер располагается на третьем месте. За непродолжительное время Лазавик обыграл почти всю верхушку международного рейтинга, в том числе и одного из сильнейшего шахматиста планеты Магнуса Карлсена, а также Максима Вашье-Лаграва, Алирезу Фируджи и других. В суперфинал попадут только 8 сильнейших игроков.

# Шахматы

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