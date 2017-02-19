Горные лыжи и сноуборд: Открытый чемпионат Беларуси среди любителей и ветеранов прошел под Логойском

Новости Беларуси. В «Силичах» почитатели горных лыж и сноубординга 19 февраля боролись за звание лучшего. Открытый чемпионат республики среди любителей и ветеранов активного отдыха прошел под Логойском.

За окном – плюс, а они в экипировке «укатывают» (это уже терминология) трассу. Не пройдешь – не поймешь. Так опытные горнолыжники говорят о своих спусках.

От старта до финиша около 200 м. И погода, кажется сопутствует. Но спортсмены говорят о том, что ветер помогает только скорость большую набирать. А объезжать флажки нужно совсем деликатно.

Для них главное не только со скоростью совладать. Каждый флажок – маяк, который нужно пройти либо со стороны левой, либо по правому краю. Дрожи в коленках достаточно, пусть и на этот спуск выходить не в первой.

Владислав Жук, участник соревнований:

Есть возможность померяться силами с друзьями, соперниками, с ветеранами, бывшими спортсменами. Это пик сезона – эти соревнования.

Если для одних опыт – доверие в собственные силы, то начинающих спортсменов адреналин мотивирует. Алина стоит на лыжах горных с трех лет. В пять уже первые спуск покорила, а в 11 у нее склон крутой как прямая дорожка. Осталось только правильно расставить акценты на маршруте.

Алина Русак, участник соревнований:

Надо сконцентрироваться перед стартом и выдать все, что ты можешь.

«Пристрелить» – снова из общества спортивного термин – а означает он «трассу пройти». Ограничение – возраст 12 плюс. Плюс экипировка. Группы из любителей, ветеранов и тех, кто разменял шестой десяток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никита Ярощик, менеджер Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:

Участников около 100. У нас участники заявились из России, Литвы, Украины. Всего у нас 18 номинаций.

У каждого из участников были две попытки. Но, как сами сноубордисты и горнолыжники определили, главное – участие и образ жизни здоровый.