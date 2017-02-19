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«Снежный снайпер» в «Раубичах»: 168 юных биатлонистов 19 февраля приняли участие в эстафетной гонке

19 февраля 2017 10:33
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Новости Беларуси. В «Раубичах» стреляют на меткость. На республиканских соревнованиях «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба 19 февраля эстафетные гонки. Из 168 участников представляют свои регионы только те, кто накануне показал отличный результат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Полещук, старший тренер команды Минской области:
Эстафетные гонки, которые решают место в сборной области, я думаю, мы в призы должны попасть. Ставим такую задачу. А, возможно, и победить. Это настолько празднично и зрелищно по сравнению с прошлыми годами, что просто фантастика. Посмотрите, какие дети, тренеры. И даже если кто-то проиграл, он не плачет.

Победители командных соревнований станут известны уже через считанные минуты. Турнир в 2017 году юбилейный. «Снежный снайпер» проводится в Беларуси уже в 10 раз.

# Биатлон

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