Маленькие звездочки большого биатлона: «Снежный снайпер» собрал в «Раубичах» около 170 юных спортсменов

Поражать не врага, слава богу, а мишени собрались 18 февраля под Минском в спорткомплексе «Раубичи» юные «снежные снайперы». Поражали выстрелами, скоростью, прекрасным коньковым ходом на лыжне биатлонисты-тинейджеры. Те, кто мечтают наверняка наступить на пятки Домрачевой, Скардино. Героические мужские имена в сегодняшнем биатлоне так быстро на ум не приходят, к сожалению. Может быть, «Снежный снайпер» под эгидой Президентского спортивного клуба вырастит новых звезд? Наш корреспондент Илона Волынец рассказывает с места событий.

На трибуне – воодушевленный гул, а на трассе – совсем не детские спортивные страсти. Такой он – биатлонный уикенд в «Раубичах». Вот уже в 10 раз «Снежный снайпер» выходит на охоту, под прицелом – маленькие спортивные таланты.

Чтобы попасть в финал соревнований, ребята прошли отбор в регионах. Желающих попробовать свои силы было более 36 тысяч школьников. В итоге в «Раубичах» – самые быстрые и меткие. Всего порядка 170 юных биатлонистов.

Для каждого маленького спортсмена это большой шанс проявить себя. Ведь трасса мирового уровня не где-то там далеко или по телевизору, а под их собственными лыжами.

Участники гонки:

Надо получать от гонки удовольствие.

Я хочу большую карьеру.

Много людей приехало, чтобы посмотреть, очень большая трасса.

Я хочу стать биатлонистом, как, например, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин.

Юбилейный турнир максимально приблизили к настоящим условиям профессиональных биатлонистов. Здесь все по-взрослому: и спецэкипировка, и лыжня, и стрельбище.

Максим Воропай, главный судья соревнований:

Первые старты показывают, на что способны ребята. Перспектива для дальнейшего формирования юношеских и молодежных команд из этого подрастающего поколения очень огромная.

Поддержать начинающих биатлонистов может каждый желающий. Для зрителей организовали специальный автобусный маршрут. Завершится турнир 19 февраля. Юных спортсменов ждет эстафета.

А пока присмотритесь к этим малышам внимательно. Может, среди них уже есть маленькие звездочки большого биатлона?