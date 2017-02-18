Будущие Даши Домрачевы и Алексеи Айтаровы: итоги масс-старта «Снежного снайпера-2017»

Новости Беларуси. Массовые старты, индивидуальные результаты и праздник «в десяточку»! В Раубичах стартовали юбилейные, 10 соревнования по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. Впрочем, отменное настроение было обеспечено не только участникам, но и многочисленным болельщикам, которых не только с комфортом доставили к месту соревнований, но и предложили вкусную еду и горячий чай. О больших перспективах молодых спортсменов – в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько секунд тишины, болельщики затаили дыхание, свисток и вот она – та самая ответственная секунда. Масс-старт начался.

Все самое важное: скорость, с которой будет бежать юниор, и меткая стрельба – еще впереди. И так необходимо не споткнуться на старте.

Анастасия Хоботова, СТВ:

Эти чипы крепятся на ботинки участников. Такие же используют и на международных соревнованиях. Именно по результату, который на них зафиксирован, определяют победителя.

К слову, юбилейный турнир максимально приближен к соревнованиям международного уровня.

И если на областных этапах ребята на огневом рубеже поражали мишени с 10 метров, здесь же – все 50. Столько же расстояние штрафного круга за промах.

Юниоры несколько дней тренировались на одной из крупнейших снежных трасс, и уже 18 февраля стали известны имена победителей в индивидуальной гонке.

За звание лучших биатлонистов боролись 168 участников.

Михаил Корбит, заслуженный тренер Республики Беларусь по биатлону:

Они в первый раз большой или малокалиберный биатлон пробуют на зуб. Техника передвижения на лыжах коньковым ходом, даже трудно представить, что так они хорошо владеют. То, что они показали на огневом рубеже – это очень здорово. Я думаю, что среди вот этих биатлонистов сегодня найдутся новые Даши Домрачевы, Алексеи Айтаровы, Евгении Редькины.

Это наше будущее, это будущие олимпийские чемпионы.

Кто-то пришел на финиш первым, а кому-то не хватило доли секунды, чтобы обогнать соперника. Сколько будет таких огорчений в профессиональной карьере юных биатлонистов, угадать сложно. Также как и определить количество тех, для кого сегодняшнее поражение – совсем не повод навсегда забывать о биатлоне.