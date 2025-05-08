Сборная Беларуси по хоккею уступила команде России

Матчем с командой «Россия-25» сборная Беларуси по хоккею завершила майское турне. Заключительный поединок игрался на «Минск-Арене». До этого парни под руководством Дмитрия Квартальнова не проигрывали. И намеревались подарить праздник отечественным зрителям, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начало не задалось. Хозяева имели отличную возможность открыть счет, но пропустили сами в середине отрезка. До конца трети цифры не менялись. Дебют второго отрезка также остался за гостями. Они во второй раз огорчили Ивана Кульбакова.

Финальный счет противостояния – 1:3, в пользу россиян.

На этом сезон в хоккее завершен полностью. Исполнители отправляются в отпуск набираться сил перед новым соревновательным годом. Как в клубах, так и под знаменами национальных сборных.