Ветераны тенниса провели республиканский турнир в Минске

Отметим, за трофей боролись теннисисты в самой старшей возрастной категории, 60 лет и более, всего 14 человек. Это в основном любители со стажем, среди которых ученые, представители творческих профессий, медицинские работники. Первые соревнования среди ветеранов прошли в 1993 году и имели международный статус, сегодня здесь играют исключительно белорусы.

Владимир Войтович, организатор турнира:

У нас одна цель – победа. Мы за ценой не постоим. Я вам назову только несколько джентльменов, которым по 80, здесь будут участвовать. Они ровесники Победы. Каждая личность, начиная с 65, у нас моложе нет. Я их называю юные теннисисты. Это все очень сближает таких взрослых людей. Это очень важный момент, выйти на корт с ракеткой. Это есть форма страны, в конце концов, ее лицо.

Поединки прошли по олимпийской системе, на выбывание. В течение года ветераны имеют возможность проводить тренировки два раза в неделю на безвозмездной основе и готовиться к главному старту года, республиканскому турниру.