Прямой эфир

Ветераны тенниса провели республиканский турнир в Минске

08 мая 2025 18:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Теннисный турнир, посвященный 80-летию Великой Победы, прошел на столичных кортах центра олимпийской подготовки. Участники соревнований разыграли два комплекта наград в личном первенстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ветераны тенниса провели республиканский турнир в Минске-2

Отметим, за трофей боролись теннисисты в самой старшей возрастной категории, 60 лет и более, всего 14 человек. Это в основном любители со стажем, среди которых ученые, представители творческих профессий, медицинские работники. Первые соревнования среди ветеранов прошли в 1993 году и имели международный статус, сегодня здесь играют исключительно белорусы.

Ветераны тенниса провели республиканский турнир в Минске-4

Владимир Войтович, организатор турнира:
У нас одна цель – победа. Мы за ценой не постоим. Я вам назову только несколько джентльменов, которым по 80, здесь будут участвовать. Они ровесники Победы. Каждая личность, начиная с 65, у нас моложе нет. Я их называю юные теннисисты. Это все очень сближает таких взрослых людей. Это очень важный момент, выйти на корт с ракеткой. Это есть форма страны, в конце концов, ее лицо.

Поединки прошли по олимпийской системе, на выбывание. В течение года ветераны имеют возможность проводить тренировки два раза в неделю на безвозмездной основе и готовиться к главному старту года, республиканскому турниру.

# Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» проиграло два матча на старте 20-го тура чемпионата КХЛ в формате 3х3
08 мая 2025 18:30

Минское «Динамо» проиграло два матча на старте 20-го тура чемпионата КХЛ в формате 3х3

Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира
08 мая 2025 18:29

Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Беларуси по хоккею завершит майский тур поединком с «Россией 25» на «Минск-Арене»
08 мая 2025 11:18

Сборная Беларуси по хоккею завершит майский тур поединком с «Россией 25» на «Минск-Арене»