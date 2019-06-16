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Гордость за свою страну. «Пламя мира» пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы

16 июня 2019 13:36
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Новости Беларуси. Главный символ II Европейских игр – «Пламя мира» – приближается к Минску. Сегодня, 16 июня, факел пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курган Славы стал последней точкой большого путешествия пламени Игр по Минской области. Уже завтра маршрут огня проляжет по улицам и знаковым местам белорусской столицы.

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Гордость за свою страну. «Пламя мира» пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы-1

Гордость за свою страну. «Пламя мира» пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы-3

Гордость за свою страну. «Пламя мира» пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы-5

Сегодня в торжественной церемонии передачи эстафеты участие приняли более полутысячи человек. Но чести пронести заветный факел удостоились лишь шестеро: прославленные спортсмены, заслуженные артисты, известные журналисты. Они преодолели более 800 ступенек, чтобы поднять огонь на вершину мемориала, а после сохранить его в заветной лампаде.

Гордость за свою страну. «Пламя мира» пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы-8


Леонид Тараненко, многократный чемпион мира по тяжелой атлетике:
Просто счастлив! Рад и счастлив, что мне посчастливилось участвовать в этой эстафете. Я ощутил всю радость. Наполнение гордостью за свою страну, что это у нас происходит, что такое движение, и я в этом участвую. Дрожь пробирает, находясь здесь.

Гордость за свою страну. «Пламя мира» пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы-10

Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов:
Сегодня завершающий этап эстафеты. От Минской области 32 спортсмена будут принимать участие во Вторых Европейских играх. Мы, конечно же, на них очень рассчитываем. Мы за них будем обязательно болеть.

17 июня «Пламя мира» встретят в Минске на площади Государственного флага. А 21 июня огонь II Европейских игр зажгут на стадионе «Динамо», возвестив о начале главного спортивного форума континента.

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Гордость за свою страну. «Пламя мира» пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы-13

Гордость за свою страну. «Пламя мира» пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы-15

Гордость за свою страну. «Пламя мира» пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы-17


Гордость за свою страну. «Пламя мира» пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы-19

Гордость за свою страну. «Пламя мира» пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы-21

Гордость за свою страну. «Пламя мира» пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы-23

Гордость за свою страну. «Пламя мира» пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы-25

Гордость за свою страну. «Пламя мира» пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы-27

Гордость за свою страну. «Пламя мира» пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы-29

Гордость за свою страну. «Пламя мира» пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы-31

Гордость за свою страну. «Пламя мира» пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы-33

Гордость за свою страну. «Пламя мира» пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы-35

Гордость за свою страну. «Пламя мира» пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы-37

# Европейские игры # Леонид Тараненко # Наталья Якубицкая # Фотофакт

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