«Им немного не хватило сил поупираться с нами». Женский чемпионат Беларуси по баскетболу прошёл в Минске

Новости Беларуси. В Минске стартовал финал первого чемпионата Беларуси по баскетболу в формате «три на три», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 15 июня на площадке «Palova Arena» 8 лучших женских команд выясняли, кто же уйдёт победителем.

В поединке за бронзу турнира схлестнулись «Девчата» и «Кандидаты». Здесь командам пришлось побороться, что называется, до последнего. Победитель выявился лишь в овертайме. «Девчата» переиграли соперниц – 19:17.

А вот финальное противостояние между «Гродно» и Беларусь U18 выдалось менее интригующим, хоть и не менее зрелищным. Чуть больше, чем за минуту до конца основного времени гродненки сняли все вопросы, досрочно завершив матч со счётом 22:15.

Валентина Мышекут, игрок команды «Гродно»:

В полуфинале у нас была более опытная команда, с которой мы встречаемся по чемпионату страны, а молодежь здорово сыграла свой полуфинал. Просто им немного не хватило сил поупираться с нами также, как они сыграли в полуфинале.