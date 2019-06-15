«Им немного не хватило сил поупираться с нами». Женский чемпионат Беларуси по баскетболу прошёл в Минске

Новости Беларуси. В Минске стартовал финал первого чемпионата Беларуси по баскетболу в формате «три на три», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 15 июня на площадке «Palova Arena» 8 лучших женских команд выясняли, кто же уйдёт победителем.
Новости Беларуси. В Минске стартовал финал первого чемпионата Беларуси по баскетболу в формате «три на три», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 15 июня на площадке «Palova Arena» 8 лучших женских команд выясняли, кто же уйдёт победителем.
В поединке за бронзу турнира схлестнулись «Девчата» и «Кандидаты». Здесь командам пришлось побороться, что называется, до последнего. Победитель выявился лишь в овертайме. «Девчата» переиграли соперниц – 19:17.
А вот финальное противостояние между «Гродно» и Беларусь U18 выдалось менее интригующим, хоть и не менее зрелищным. Чуть больше, чем за минуту до конца основного времени гродненки сняли все вопросы, досрочно завершив матч со счётом 22:15.
Валентина Мышекут, игрок команды «Гродно»:
В полуфинале у нас была более опытная команда, с которой мы встречаемся по чемпионату страны, а молодежь здорово сыграла свой полуфинал. Просто им немного не хватило сил поупираться с нами также, как они сыграли в полуфинале.
16 июня на «Palova Arena» будет названа лучшая мужская команда. За золото турнира спорят 12 дружин. Посмотреть за ходом противостояний может каждый желающий. Тем более, что баскетбол «три на три» представлен на II Европейских играх. А нынешний чемпионат Беларуси стал тестовым к спортивному мультифоруму.