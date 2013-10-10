Чемпионат мира по хоккею 2014: когда купить билет, чтобы сэкономить 2,5 миллиона?

В гости программы «Утро» на СТВ пришел Петр Рябухин, менеджер по проведению Чемпионата мира по хоккею в Минске в 2014 году. Напоминаем, что чемпионат пройдет с 9 по 25 мая.

Петр Павлович, продажа билетов стартовала уже с 30 сентября. Много продано?

Петр Рябухин:

На 8 октября продано уже 783 абонемента. С учетом того, что 7 дней идет продажа, то получается 110 абонементов в день. Это очень большая цифра.

Эти данные только по нашей стране?

Петр Рябухин:

В том числе. Купили абонементы в Великобритании, Финляндии, России. Особым спросом пользуются билеты на матчи одной из арен на Минск-Арене, матчи сборной Беларуси и финалы.

А хватит билетов всем желающим?

Петр Рябухин, менеджер дирекции по проведению Чемпионата мира по хоккею - 2014:

Если 110 абонементов в день умножить, к примеру, на 34 матча на Минск-Арене, то получается более 3500 билетов. И это только по Минск-Арене считается. Не хочу обидеть зрителей других стран, но, когда дирекция планировала продажу билетов, то рассчитывала так, чтобы на матчи и белорусы. И если выложить финальные матчи в Интернет, то их перекупят любители хоккея из США, Канады, Латвии, Казахстана, России. Поэтому мы сделали специальный пакет «7 матчей квалификации Республики Беларусь, плюс 4 финала». Этот пакет очень удобный: за 2 миллиона 90 тысяч белорусских рублей можно посмотреть все матчи Беларуси, полуфинал, четвертьфинал, матч за 3 место и финал. Подробнее можно посмотреть на сайте http://minsk2014.com/.

Теперь о доступности билетов. Какие цены? Похожи ли они на те 77 чемпионатов, которые были в других странах?

Петр Рябухин:

Я думаю, что выгоднее купить абонемент. Но если вы хотите места получше, то цена, соответственно, будет дороже. Самые дорогие билеты – на все матчи команды Беларуси, плюс финалы – 13 миллионов. Но при этом можно сэкономить 2,5 миллиона.

Самые высокие цены мы еще увидим или прочитаем в Интернете, когда останется несколько лишних билетов, и начнутся народные аукционы.

Петр Рябухин:

С 14 октября стартует 2 этап продажи билетов. Буду продаваться места на предварительные матчи на Чижовке, Минск-Арене, плюс финальные матчи отдельно. Мы думаем, что это будет самая востребованная категория абонементов. Но надо торопиться с покупкой. Потому что доступ на сайт есть у всего мира, и скупают билеты отовсюду, тем более, мы поместили рекламу нашего Чемпионата на сайте Международной федерации хоккея.

Но белорусы надеются на Анжелику Федоровну, кассиршу из Минск-Арены, которая поможет найти билеты.

Петр Рябухин:

Кассирша из Минск-Арены начнет продавать билеты только во время Чемпионата мира, и только то, что останется. А вот единичные билеты, по которым может пойти студент, начнут продаваться с 25 ноября.

С 1 октября начался отбор волонтеров. По каким критерия привлекаются люди на Чемпионат? Много ли желающих?

Петр Рябухин:

Было подано около 3800 заявок из 16 стран мира. Конечно, мы отдаем преимущество тем, кто живет в Минске, потому что волонтер должен рассказать о городе и его истории.

А в чем задача волонтера?

Петр Рябухин:

Самое главное, качественно представить нашу страну. Человек должен быть коммуникабельным, веселым, интересным, в совершенстве владеющий английским языком, с водительскими правами. Всего 11 направлений работы волонтеров, включая работу с командами, в аэропорту, в отелях и так далее.

Вот 3500 заявок есть. А сколько тогда волонтеров надо?

Петр Рябухин:

Нужно 1050 человек. Но даже сейчас приходит очень много писем с просьбой как-то включить в список. У нас есть менеджер, который занимается формированием группы, которая будет ему помогать беседовать с каждым выбранным кандидатом.

А все-таки имеют ли право волонтеры посещать все хоккейные матчи?

Петр Рябухин:

У каждого будет свой бейдж, где написано, в какую зону имеется право доступа.

Кстати о транспорте. Ходят слухи, что скоро в каждом виде общественного транспорта мы будем читать информации о Чемпионате мира...

Петр Рябухин:

Да, есть такая договоренность в дирекции, что в троллейбусах, автобусах, метро и авиа транспортах будут размещены афиши, содержащие информацию о группах, времени и месте встречи команд.

Когда в Лондоне была олимпиада, из города бежали чопорные англичане, чтобы не столкнуться с этим огромным наплывом туристов. Что делать минчанам, оставаться ли на эти дни в столице или уезжать на дачи?

Петр Рябухин:

Разве, когда к вам приезжают гости, вы убегаете? Может, только 2 - 3% делают вид, что их нет дома. Ведь слоган Чемпионата мира: «Вместе – мы праздник!». И надо встретить туристов максимальным уютом, комфортом и столом. Со всем этим проблем не будет. Я еще хочу сказать, что на подготовке к Чемпионату мира работает оргкомитет и 11 подкомитетов, плюс оперативный штаб Мингорисполкома. Также минчане будут одновременно встречать гостей и работать на празднике.

Работа действительно ведется активно. И насколько известно, скоро состоится 2-ая международная специализированная выставка «Мир стекла и керамики». Каким образом Чемпионат мира имеет отношение к этой выставке?

Петр Рябухин, менеджер дирекции по проведению Чемпионата мира по хоккею - 2014:

Мы хотим посмотреть изделия, которые будут посвящены Чемпионату мира. Нам же надо будет награждать лучших хоккеистов, лучших гостей, вручать сувениры. Кстати, последних уже сейчас много в магазинах. На нашем сайте можно посмотреть реестр этой продукции и выбрать наиболее понравившуюся.