Гончаров о поражении «Минчанки» в матче с «Уралочкой»: они начали добавлять, и мы расклеились

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» потерпела четвертое кряду поражение в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

13 декабря подопечные Виктора Гончарова на площадке дворца спорта «Уручье» принимали «Уралочку», которая занимала второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Минчанка», в свою очередь, шла 11-й.

Тем не менее, победа «Уралочки» не была простой. Первую партию белоруски выиграли 25:20, вели в начале второй, однако взять ее не смогли – 17:25. Уступили подопечные Гончарова и в двух следующих сетах: 18:25, 20:25. Как итог – поражение 1:3. Самой результативной в нашей команде была Ольга Богданова – 16 очков.

Виктор Гончаров, главный тренер волейбольной команды «Минчанка»:

Не до конца команда выполняет установку на игру, потому что мы разобрали хорошо «Уралочку». В первой партии у нас все получилось, а потом они начали добавлять, и мы расклеились, можно сказать, по частям. Но, опять же, меня радует то, что команда играла, не остановилась, показывала характер – это для меня очень дорого стоит.

Екатерина Сокольчик, нападающая волейбольной команды «Минчанка»:

Не смогли справиться. Нам не хватило мячей недобитых, и поэтому счет немножко повернулся в обратную сторону. Такая неконцентрация получается. Большое желание выиграть, и за счет этого очень много ошибок. Мы будем работать, чтобы это искоренять.