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Юрий Моисевич о республиканском детском турнире по лёгкой атлетике: В таких стартах виден характер победителя

13 декабря 2019 07:19
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Новости Беларуси. Завершился пятый легкоатлетический проект «300 талантов для королевы», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Финал республиканского детского турнира собрал 300 лучших спортсменов из 109 населенных пунктов Беларуси.

Юрий Моисевич о республиканском детском турнире по лёгкой атлетике: В таких стартах виден характер победителя-1

Все эти ребята – учащиеся начальных классов. Поддержать юных спортсменов приехала настоящая «звездная команда» легкой атлетики: прыгуны Максим Недосеков и Карина Демидик, а также президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен. Наблюдал за спортивным потенциалом детей и главный тренер национальной команды Юрий Моисевич.

Юрий Моисевич о республиканском детском турнире по лёгкой атлетике: В таких стартах виден характер победителя-4

Юрий Моисевич, главный тренер национальной команды по легкой атлетике:
В таких стартах виден характер человека, характер победителя прежде всего. Можно обладать колоссальными данными (в любом деле – не только в спорте), если человека интуитивно сюда судьба привела, он уже здесь покажет, что он будущий чемпион. Просто это надо разглядеть.

Юрий Моисевич о республиканском детском турнире по лёгкой атлетике: В таких стартах виден характер победителя-7

Победителей определили в каждой отдельной дисциплине, а также по сумме многоборья и в командном зачете. В 2019 году маленькую сенсацию в рамках турнира создала дружина из Гомельской области. Ребята стали первыми, опередив соперников из Гродненской, которые три последних года становились победителями. В этот раз у них серебро. Бронза – у команды Минска.

Юрий Моисевич о республиканском детском турнире по лёгкой атлетике: В таких стартах виден характер победителя-10

Юрий Моисевич о республиканском детском турнире по лёгкой атлетике: В таких стартах виден характер победителя-12

Юрий Моисевич о республиканском детском турнире по лёгкой атлетике: В таких стартах виден характер победителя-14

Юрий Моисевич о республиканском детском турнире по лёгкой атлетике: В таких стартах виден характер победителя-16

Юрий Моисевич о республиканском детском турнире по лёгкой атлетике: В таких стартах виден характер победителя-18

Юрий Моисевич о республиканском детском турнире по лёгкой атлетике: В таких стартах виден характер победителя-20

Юрий Моисевич о республиканском детском турнире по лёгкой атлетике: В таких стартах виден характер победителя-22

# Спортивные соревнования # Юрий Моисевич # Фотофакт

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