Юрий Моисевич о республиканском детском турнире по лёгкой атлетике: В таких стартах виден характер победителя

Новости Беларуси. Завершился пятый легкоатлетический проект «300 талантов для королевы», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Финал республиканского детского турнира собрал 300 лучших спортсменов из 109 населенных пунктов Беларуси.

Все эти ребята – учащиеся начальных классов. Поддержать юных спортсменов приехала настоящая «звездная команда» легкой атлетики: прыгуны Максим Недосеков и Карина Демидик, а также президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен. Наблюдал за спортивным потенциалом детей и главный тренер национальной команды Юрий Моисевич.

Юрий Моисевич, главный тренер национальной команды по легкой атлетике:

В таких стартах виден характер человека, характер победителя прежде всего. Можно обладать колоссальными данными (в любом деле – не только в спорте), если человека интуитивно сюда судьба привела, он уже здесь покажет, что он будущий чемпион. Просто это надо разглядеть.