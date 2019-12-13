Оксентюк о проигрыше норвежцам на молодёжном ЧМ по хоккею: «Видимо, не так сильно старались, как они»

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси снова проигрывает на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз парни Дмитрия Дудика уступили норвежцам.

Ужасно для нашей команды сложился первый период: белорусы много удалялись и пропустили две шайбы в свои ворота. Во второй части поединка наши игроки смогли один гол отыграть. Виталий Пинчук сокращает отставание до минимума.