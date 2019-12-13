Оксентюк о проигрыше норвежцам на молодёжном ЧМ по хоккею: «Видимо, не так сильно старались, как они»
Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси снова проигрывает на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз парни Дмитрия Дудика уступили норвежцам.
Ужасно для нашей команды сложился первый период: белорусы много удалялись и пропустили две шайбы в свои ворота. Во второй части поединка наши игроки смогли один гол отыграть. Виталий Пинчук сокращает отставание до минимума.
Отыгрались белорусы в третьем периоде: за 40 секунд до завершения основного времени матча Оксентюк переводит встречу в овертайм – 2:2. Но в дополнительные 5 минут победы вырвали норвежцы. Белорусы терпят поражение – 2:3.
Виталий Пинчук, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Много было шансов забить, много лезли на ворота. Просто выходы в ноль были, не реализовывали. Обидно. Скорей всего, больше всего неудачи были – то не летит в ворота, то, наоборот, нам нелепо залетает.
Евгений Оксентюк, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Видимо, не так сильно старались, как они, из-за этого так получилось, что проиграли. Настраивались на игру, но то, что проиграли Латвии, повлияло на эту игру.
Из остальных результатов тура: Латвия разгромила Словению, а Австрия оказалась сильнее Дании.
13 декабря белорусы сыграют против словенцев. Начало матча – в 19.30.