«Нам эти выезды очень нужны». Брест принял отборочный этап «Мяча над сеткой»

Новости Беларуси. Отборочный этап волейбольного турнира «Мяч над сеткой» продолжает колесить по стране. На сей раз состязания принимает Брест, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Именно здесь проходят матчи второго тура.

Участвуют в турнире юноши не старше 14 лет. По традиции каждая из команд сыграет с каждой, чтобы объективность результатов не вызывала никаких сомнений. В спор за очки в турнирную таблицу вступили 10 команд. Победитель определится в воскресенье, 15 декабря.

Александр Шелихов, старший тренер команды ДЮСШ №4 г. Бобруйска (Могилевская область):

Эти соревнования нужны обязательно, потому что детям нужно играть. Особенно в маленьких городах, потому что крупные города имеют финансирование, клубы имеют финансирование. Мы финансирование имеем, но нам эти выезды очень нужны.