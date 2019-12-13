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«Нам эти выезды очень нужны». Брест принял отборочный этап «Мяча над сеткой»

13 декабря 2019 16:39
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Новости Беларуси. Отборочный этап волейбольного турнира «Мяч над сеткой» продолжает колесить по стране. На сей раз состязания принимает Брест, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Именно здесь проходят матчи второго тура.

«Нам эти выезды очень нужны». Брест принял отборочный этап «Мяча над сеткой»-1

Участвуют в турнире юноши не старше 14 лет. По традиции каждая из команд сыграет с каждой, чтобы объективность результатов не вызывала никаких сомнений. В спор за очки в турнирную таблицу вступили 10 команд. Победитель определится в воскресенье, 15 декабря.

«Нам эти выезды очень нужны». Брест принял отборочный этап «Мяча над сеткой»-4

Александр Шелихов, старший тренер команды ДЮСШ №4 г. Бобруйска (Могилевская область):
Эти соревнования нужны обязательно, потому что детям нужно играть. Особенно в маленьких городах, потому что крупные города имеют финансирование, клубы имеют финансирование. Мы финансирование имеем, но нам эти выезды очень нужны.

«Нам эти выезды очень нужны». Брест принял отборочный этап «Мяча над сеткой»-7

Александр Котов, специалист по массовому и детскому спорту Белорусской федерации волейбола:
Было бы очень здорово, если бы каждая спортивная школа имела в своем подчинении несколько залов: учебно-тренировочных, для групп начальной подготовки. Естественно, это было бы толчком развития.

Впереди у ребят два тура.

«Нам эти выезды очень нужны». Брест принял отборочный этап «Мяча над сеткой»-10

# Волейбол # Фотофакт

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