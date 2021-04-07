Виталий Тишуров о ЧБ по кикбоксингу в «Стайках»: «Порадовало появление новых лиц»

Новости Беларуси. В «Стайках» проходит чемпионат страны по кикбоксингу. В соревнованиях принимают участие 200 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У взрослых на кону с титулом и место в команде на чемпионат мира, который запланирован на ноябрь.

Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Беларуси по восточным видам единоборств:

Порадовало появление новых лиц. Хочу отметить, Минск у нас стабильно всегда большую конкуренцию выставляет на турнир. Хочу отметить тренеров из регионов – это Витебск, Новополоцк, Полоцк, Могилев. Только победа в чемпионате, первенстве республики дает право выступать на международном старте за сборную.