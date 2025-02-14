«Гомель» вновь победил «Юность» в центральном матче игрового дня ЧБ по хоккею

В центральной встрече игрового дня чемпионата Беларуси по хоккею «Гомель» вновь победил «Юность», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Минчане здорово стартовали, забросив дважды. Но уже в следующем периоде «рыси» сделали цифры равными. В дебюте третьего отрезка соперники еще по разу огорчили друг друга. В концовке убедительнее действовали хозяева. Хоромандо вывел «Гомель» вперед, а Кунишников закрепил успех – 5:3. Таким образом, «Юность» вернулась с берегов Сожа с пустыми руками. Из других исходов следует отметить крупное домашнее поражение «Шахтера». «Брест» обыграл «Химик» и обошел его в таблице.