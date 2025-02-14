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Хоккеисты «Динамо-Шинника» разгромили «Сахалинских акул» в матче МХЛ

14 февраля 2025 11:40
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А вот бобруйский клуб «Динамо-Шинник» поклонников порадовал. «Бобры» в пух и прах разбили «Сахалинских акул» в МХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Начало форменного разгрома хозяева заложили в первом периоде, заставив соперника капитулировать трижды. Во второй 20-минутке команда Михалева также забросила три шайбы. Самым результативным получился третий отрезок. «Шинник» приплюсовал еще 5 голов. Финальный результат – 14:1. Дублями отметились Олег Хомченко и Илья Лахнов. Эта победа стала самой крупной для «бобров» за время выступления в МХЛ. Динамовцы продолжают оставаться лидерами Серебряного дивизиона.

# Хоккей

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