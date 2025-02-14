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Результативная игра Ильи Протаса помогла «Виндзору» одержать победу над «Сарнией»

14 февраля 2025 13:55
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Результативная игра Ильи Протаса предопределила победу «Виндзора» над «Сарнией» – 8:2 в хоккейном чемпионате провинции Онтарио, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Белорус приложил клюшку к половине голов клуба. Форвард привычно действовал в центре первого звена, забросил сам и трижды помог отличиться партнерам. Показатель полезности составил плюс три. В сезоне у молодого дарования 83 бомбардирских балла в 47 встречах. Он входит в топ-4 бомбардиров и топ-5 снайперов лиги. «Виндзор» занимает второе место в Западной конференции.

# Хоккей # Илья Протас

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