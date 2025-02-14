Ирина Шиманович завершила борьбу на теннисном турнире категории 125 в Канкуне

Ирина Шиманович завершила борьбу на теннисном турнире категории 125 в мексиканском городе Канкун, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Вначале белоруска не сумела выйти в полуфинал в одиночке. Дальше ее не пустила 8-я ракетка данного старта Франческа Джонс. Поединок получился скоротечным. Соперница полностью владела инициативой. Итоговые цифры – 6:1, 6:0 в пользу британки. Спустя время Шиманович играла пару. Она и Мария Козырева дали бой австралийскому тандему Джойнт/Престон. В каждом из сетов сильнейший определялся только на тай-брейке. Первый забрали оппонентки. Второй – славянки. На супер-тай-брейке успех сопутствовал девушкам с зеленого континента – 10:7.