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Голкипер Зак Фукале подписал контракт с минским «Динамо»

05 июня 2025 18:22
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Голкипер Зак Фукале подписал контракт с минским «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соглашение рассчитано на два сезона.

Голкипер Зак Фукале подписал контракт с минским «Динамо»-1

Канадец минувшие два года играл в челябинском «Тракторе». Суммарно в КХЛ он провел 127 матчей, процент отраженных бросков составил 92,5, коэффициент надежности – 2,25. Также в активе вратаря четыре поединка в НХЛ за «Вашингтон». Восемь лет Зак провел в Американской хоккейной лиге.

В 2023 году он выиграл главный трофей АХЛ – Кубок Колдера. На международной арене страж ворот играл за юниорскую, молодежную и взрослую сборные Канады.

Тем временем «столичный клуб» объявил о расставании с нападающим Романом Горбуновым. Форвард провел пять лет в составе «минчан» и полюбился болельщикам «зубров». На его счету 293 матча и 140 результативных баллов при показатели полезности +17. Карьеру Роман продолжит в «Автомобилисте» из Екатеринбурга.

# Хоккей # ХК Динамо-Минск

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