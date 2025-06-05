Шайба Данилы Климовича принесла «Абботсфорду» победу в матче полуфинале АХЛ

Основное время противостояния завершилось вничью – 4:4, а в овертайме после эффектного сольного прохода белорусский нападающий поразил ворота соперников и принес викторию канадскому клубу. К слову, наш форвард впервые появился на льду по ходу 1/2 – он был признан первой звездой поединка.

Также Климович два раза бросил по воротам и завершил встречу с показателем полезности +1. Всего в текущем плей-офф в активе Данилы восемь дуэлей и две заброшенные шайбы. «Абботсфорд» повел в серии до четырех побед со счетом 3:1 и находится в шаге от выхода в финал Кубка Колдера. Пятая игра состоится 7 июня в Техасе.