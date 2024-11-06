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Сборная Беларуси по мини-футболу победой завершила выступление на турнире в Венгрии

06 ноября 2024 12:34
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Сборная Беларуси по мини-футболу победой завершила выступление на турнире в Венгрии, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по мини-футболу победой завершила выступление на турнире в Венгрии-1

После ничьей с хозяевами парни Александра Черника обыграли команду Кувейта. Счет открыл Иван Заяц-Матиевский, но соперники смогли восстановить равенство. И все же последнее слово осталось за белорусами: решающий гол провел Дмитрий Шимановский – 2:1. Впереди у белорусов квалификация к чемпионату Европы, она стартует в декабре. Наши соперники по второй отборочной группе – команды Италии, Финляндии и Мальты. Явными фаворитами в этом квартете считаются итальянцы. Напрямую путевку в финальный раунд получит победитель квартета. Шанс отобраться на Евро будет и у сборной, занявшей второе место.

# Мини-футбол

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