Сборная Беларуси по мини-футболу победой завершила выступление на турнире в Венгрии

После ничьей с хозяевами парни Александра Черника обыграли команду Кувейта. Счет открыл Иван Заяц-Матиевский, но соперники смогли восстановить равенство. И все же последнее слово осталось за белорусами: решающий гол провел Дмитрий Шимановский – 2:1. Впереди у белорусов квалификация к чемпионату Европы, она стартует в декабре. Наши соперники по второй отборочной группе – команды Италии, Финляндии и Мальты. Явными фаворитами в этом квартете считаются итальянцы. Напрямую путевку в финальный раунд получит победитель квартета. Шанс отобраться на Евро будет и у сборной, занявшей второе место.