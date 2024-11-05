Уровень соперников будет хороший – Степан Пономарёв о Кубке ПСК

В среду, 6 ноября, в Минске стартует юношеский хоккейный турнир – Кубок Президентского спортивного клуба. Традиционные соревнования пройдут на льду столичной «Чижовка-Арены», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За награды турнира будут вести борьбу четыре команды: юношеская (до 17 лет) и юниорская (до 18 лет) сборные Беларуси, юниорская (до 18 лет) дружина Казахстана и сборная России, составленная из игроков до 16 лет. Также в рамках соревнований состоится турнир 3 на 3.

Степан Пономарев, главный тренер юношеской сборной Беларуси (U-18) по хоккею:

Я более чем уверен, что уровень соперников будет хороший. Серьезные соперники, что Казахстана сборная, что Россия. Это хорошая практика для нас игровая международная на данный момент. Приоритетные соревнования, хотелось бы и выступить на них хорошо, и интересно посмотреть, какой уровень у сборных, которые приедут играть с нами.