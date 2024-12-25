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Голевая передача Скоренова помогла «Северстали» победить «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ

25 декабря 2024 11:46
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Голевая передача Александра Скоренова помогла «Северстали» победить «Нефтехимик» в одном из матчей чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Форвард национальной сборной Беларуси ассистировал партнеру при решающей шайбе. На 8-й минуте наш исполнитель здорово поборолся у борта и зряче отпассовал на свободное пространство. Алексей Кручинин оставил не у дел едва ли не всю оборону соперника. Череповчане в итоге отпраздновали успех – 4:1. У Скоренова в сезоне в 25 дуэлях стало 9+5 при показателе полезности +3.

# Хоккей

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