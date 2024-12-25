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«Юность» вернулась на первое место в ЧБ по хоккею

25 декабря 2024 11:43
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«Юность» вернулась на первое место в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это стало возможным благодаря двойной победе над действующим обладателем золота – «Металлургом».

«Юность» вернулась на первое место в ЧБ по хоккею-1

Счет открыли представители Жлобина. Однако затем инициативу перехватили подопечные Сергея Стася. Вплоть до концовки они вели с комфортным заделом – 3:1. Однако пропустили одну шайбу, позволив сопернику приблизиться. Но не более того. Финальный результат – 3:2 в пользу «Юности». Она обошла «Неман» в турнирной таблице. Два других матча принесли одинаковые счета. Сильнее были «Динамо» из Молодечно и «Витебск».

# Хоккей Беларуси

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