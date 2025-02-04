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Хоккеисты минского «Динамо» одолели дружину из «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

04 февраля 2025 20:05
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Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в поединке домашней серии регулярного чемпионата КХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Зубры» принимали аутсайдера Западной конференции – клуб «Сочи». До этого в текущем сезоне дружины встречались в октябре, и тогда сильнее были южане. Однако на этот раз у подопечных Дмитрия Квартальнова получилось взять реванш. И это несмотря на то, что гости вышли вперед на шестой минуте. А совсем скоро преимущество упрочили. На первый перерыв минчане уходили в роли отстающих. Однако затем хозяева взяли себя в руки, сумели реабилитироваться и записали в свой актив важную победу. 

 Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут 6 февраля на выезде против одного из лидеров Западной конференции – ярославского «Локомотива».

# Хоккей

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