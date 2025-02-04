Хоккеисты минского «Динамо» одолели дружину из «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в поединке домашней серии регулярного чемпионата КХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Зубры» принимали аутсайдера Западной конференции – клуб «Сочи». До этого в текущем сезоне дружины встречались в октябре, и тогда сильнее были южане. Однако на этот раз у подопечных Дмитрия Квартальнова получилось взять реванш. И это несмотря на то, что гости вышли вперед на шестой минуте. А совсем скоро преимущество упрочили. На первый перерыв минчане уходили в роли отстающих. Однако затем хозяева взяли себя в руки, сумели реабилитироваться и записали в свой актив важную победу.