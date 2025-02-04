Баскетболисты «Минска» потерпели четвертое поражение кряду

Наши парни не смогли оказать сопротивление одному из лидеров турнира – московскому МБА-МАИ. Гости с самого старта взяли инициативу в свои руки и на большой перерыв уходили с преимуществом в 28 баллов. Во второй половине встречи они свои амбиции на победу лишь упрочили. Как итог, минчане капитулировали с результатом – 58:103. Самым результативным в составе хозяев оказался Данила Семенюк, заработавший 14 очков. 5 февраля соперники снова сыграют на площадке белорусской команды.