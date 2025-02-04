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Баскетболисты «Минска» потерпели четвертое поражение кряду

04 февраля 2025 20:08
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Баскетболисты «Минска» потерпели четвертое поражение кряду в домашних встречах Единой молодежной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты «Минска» потерпели четвертое поражение кряду-1

Наши парни не смогли оказать сопротивление одному из лидеров турнира – московскому МБА-МАИ. Гости с самого старта взяли инициативу в свои руки и на большой перерыв уходили с преимуществом в 28 баллов. Во второй половине встречи они свои амбиции на победу лишь упрочили. Как итог, минчане капитулировали с результатом – 58:103. Самым результативным в составе хозяев оказался Данила Семенюк, заработавший 14 очков. 5 февраля соперники снова сыграют на площадке белорусской команды.

# Баскетбол

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