Две сборные Беларуси готовятся к старту хоккейного «Кубка Будущего»

Сохранить трофей у себя. Молодежная и юниорская сборные Беларуси готовятся к международному хоккейному турниру «Кубок Будущего». Представительные соревнования пройдут на «Чижовка-Арене» с 5 по 8 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша молодежка выигрывала кубок два последних года и рассчитывает вновь порадовать своих болельщиков. Под руководством главного тренера Андрея Михалева – 26 хоккеистов, большинство представляют бобруйский «Динамо-Шинник» – этот клуб сейчас уверенно лидирует в серебряном дивизионе МХЛ. Кроме белорусских команд, в Минске выступят две российские сборные – до 17 и 18 лет.

Дмитрий Хобян, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Россия всегда, даже на международном уровне, были лидерами, они и есть. И юношеская сборная России, там большая часть игроков задействованы в Молодежной хоккейной лиге, где играем мы. Все играют на высоких скоростях, будет интересно, хорошая команда. В Санкт-Петербурге играли, россияне создали хорошую атмосферу, хотелось бы, чтоб наши болельщики создали такую атмосферу для нас. Будем делать все, чтобы сохранить кубок дома.

Первый матч белорусские команды проведут между собой уже 5 февраля в 19:30. 6 февраля состоится турнир в формате 3х3. 7 февраля парни Андрея Михалева встретятся с младшей сборной России, а в субботу – с командой до 18 лет. По мнению экспертов, именно в этом матче определится победитель турнира.