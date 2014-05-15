Глен Хэнлон: Все-таки стоит говорить не о нашей неудаче, а о том, что соперник сыграл хорошо

Новости Беларуси. По окончании поединка между сборной Беларуси и Финляндии, завершившейся победой скандинавской дружины (2:0), главные тренеры команд Эркка Вестерлунд и Глен Хэнлон подвели итоги игры.

Эркка Вестерлунд, главный тренер сборной Финляндии по хоккею:

Сегодня нам противостоял сильный соперник, оппонент, с хорошей организацией игры, игроками. Горжусь своими ребятами. Они сражались как львы, играли вместе, показали, что наша команда едина. Большую роль в победе сыграл наш голкипер Пекка Ринне. И, кстати, он в нашей команде № 1.

Глен Хэнлон, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Прежде всего хочу поздравить финского коллегу с победой. Сегодня была замечательная игра. На протяжении нескольких лет я восхищаюсь действиями сборной Финляндии, слежу за ней. И сегодня две команды показали отличную игру.

В последнее время шайбой владели Грабовский, Калюжный, Костицын, то есть лидеры команды. Им удавалось забивать. Но сегодня то, что делают наши лидеры, сделал Контиола. Его шайба решила игру.

Вы сегодня доверили ворота Кевину Лаланду, фактически дебютанту сборной. Таким образом вы показали, что матч для вас не важен, можно и проиграть?

Глен Хэнлон:

Сейчас кое-что вам скажу. Сегодня мой день. Еще на раскатке я думал, что доверю место в воротах Виталию Ковалю. Но он себя неважно чувствовал, поэтому и не играл. Также я разговаривал с Андреем Мезиным, но и у него были болезненные ощущения. Поэтому в старте появился Кевин Лаланд. И, несмотря на две пропущенные шайбы, считаю, что он провел замечательную игру.

Как считаете, ключевой момент матча – удаление Коробова или неиспользованное большинство в конце второго периода и начале третьего?

Глен Хэнлон:

Не думаю, что был какой-то ключевой момент. Многие думают об удалении, но, по-моему, не в этом причина того, что сегодня мы не забили. У нас было много шансов в большинстве, мы бросали, но отлично играл голкипер сборной Финляндии. Мы хорошо перемещали шайбу, владели ей, но не смогли забросить. Может, все-таки стоит говорить не о нашей неудаче, а о том, что соперник сыграл хорошо.

Вы говорите, что имели шансы забросить шайбу, однако за весь матч нанесли лишь 15 бросков. Как в таком случае выигрывать?

Глен Хэнлон:

В общем-то, вы правы. На самом деле сегодня мы больше играли от обороны, но шансы забросить все равно были. И для меня не важно количество бросков. Самое важное – это счет на табло.

Сборная Финляндии также нанесла по воротам Беларуси лишь 15 бросков. Можно сказать, что наша оборона сегодня провела лучший матч на турнире?

Глен Хэнлон:

Сегодня была одна из тех игр, когда обе команды хорошо и атаковали, и защищались. И борьба была на каждом метре льда.

Как прокомментируете эпизод с первой пропущенной шайбой. Ошибка белоруса или финн так отлично сыграл?

Глен Хэнлон:

Это был замечательный гол, многое решило мастерство игрока, он нанес отличный бросок. Но и неслаженно мы сыграли в обороне, позволили прорваться к воротам и нанести бросок. Нельзя давать бросать с этой позиции, такие броски должны блокироваться защитниками.

Следующий матч предстоит провести против сборной Германии. Что думаете о ней?

Глен Хэнлон:

Вообще, все команды на чемпионате мира быстрые, обученные. Сейчас хоккей на уровне, когда каждый может победить каждого. Латвия обыграла США, Франция обыграла Канаду.

И все-таки назовите три отличительные черты Германии.

Глен Хэнлон:

Скорость, дисциплина, уровень мастерства игроков.