Чемпионат мира по хоккею в Минске. На матче Беларусь – Финляндия обновлен рекорд посещаемости – 14 447 зрителей

Новости Беларуси. 15 мая на «Минск-Арене» встречались сборные Беларуси и Финляндии. После двух подряд побед команды Глена Хэнлона (над Казахстаном и Швейцарией) очередной матч белорусов ожидаемо привлек зрительское внимание.

За поединком Беларусь – Финляндия наблюдало 14 447 человек. Данный показатель является рекордными не только для матчей с участием белорусской сборной, но и для поединков всего турнира.

Напомним, предыдущий рекорд посещаемости чемпионата мира по хоккею в Минске был установлен 12 мая. В тот вечер за поединком Россия – США наблюдали 14 124 человека.

К слову, «Минск-Арена» вмещает 15 086 зрителей.