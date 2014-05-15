Хоккейный обозреватель Иван Грунтов: Для Беларуси не здорово, что Латвия победила - им нужно обыгрывать финнов сегодня. «Горячий лёд» за 15 мая 2014

Новости Беларуси. В эфире программа «Горячий лёд» на СТВ. Буквально через несколько минут начнется очень важный для нас матч. Сборная Беларуси играет со сборной Финляндии. Это поединок, от которого будет очень многое зависеть.

Но что же произошло на Чемпионате мира

Сегодня мы поговорим об этом и других матчах дня, проанализируем ситуацию в нашей группе. В студии «Арена» 15 мая хоккейный обозревать портала Tribuna.com Иван Грунтов.

15 мая сборная Латвии обыграла команду США со счетом 6:5. Этот матч важен в том числе и для нас.

Иван Грунтов, хоккейный обозревать портала Tribuna.com:

Да. Скажу, что для нас это не здорово, что Латвия победила. Потому что это закручивает ситуацию в группе. Это значит, что нам, по сути, нужно обыгрывать финнов сегодня, чтобы оставаться в борьбе за плей-офф и ни от кого не зависеть.

Сегодняшняя наша игра со сборной Финляндии для нас, на твой взгляд, решающая и ключевая, или (бытует такое мение) можно сегодня можно немножко не в полную силу играть, чтобы потом с Латвией и Германией уже включиться и те матчи станут для нас ключевыми в борьбе за выход в плей-офф.

Иван Грунтов:

Я уверен, что наши сыграют в полную силу именно сегодня, будут делать большие ставки именно на эту игру. Ведь прокинуть финнов мимо плей-офф вообще красота будет, правильно!?

Ты действительно веришь, что мы можем обыграть Финляндию?

Иван Грунтов:

А почему нет? Мы 5 лет назад обыгрывали при Хэнлоне финнов. Тем более, финны приехали не в сильнейшем составе. Сегодня буквально отказались еще при игрока - одни из сильнейших в Финляндии. А мы видели, как здорово сыграли латыши против финнов. И вот многие делали ставки финнов, а они погорели. А у нас было да дня перерыва. Наши ребята набрались сил и выйдут полностью готовыми, мобилизованными.