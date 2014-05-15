0:2. Беларусь-Финляндия. 15 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Беларусь-Финляндия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Уже готова к матчу Беларусь - Финляндия, который стартует через считанные минуты!

Как обычно, мы проведём для вас текстовую трансляцию этого матча.

Окажутся ли финские хоккеисты такими же устрашающими, как их соотечественники из рок-группы Lordi?

Отметим, что место в воротах нашей сборной сегодня впервые на чемпионате займёт Кевин Лаланд.

У финнов «рамку» будет оборонять Пекка Ринне, одно время, как и Лаланд, бывший минским динамовцем.

Игра началась! Удачи нашим парням!

Штанга спасает сборную Беларуси! Финский игрок опасно выкатывался справа и бил в ближний угол!

Наши ребята прижали сборную Суоми к её воротам, Угаров опасно бил в дальний угол.

Грабовский на пятачке подправил полёт шайбы, пущенной от синей линии, Пека Ринне прижал её ко льду.

Игра сейчас напоминает современную электричку региональных линий. В том плане, что проходит быстро и почти без остановок.

Хозяева пока смотрятся гораздо убедительнее в атаке. Ещё бы, с такой-то поддержкой!

Кстати, сборная Латвии уже сотворила сегодня сенсацию, обыграв США - 6:5. Почему бы не последовать примеру северных соседей?

Горячие финские парни отодвинули игру от своих ворот и потихоньку начинают показывать зубы.

Грабовский оставил с носом двух финских защитников и нанёс удар в ближний угол. Для гостей всё обошлось.

Братская связка Андрея и Сергея Костицыных соорудила неплохой момент у ворот Суоми, но Сергей не смог нанести толковый удар.

Гости открывают счёт. Петри Контиола отличился.

Контиола на удивление легко объехал троих наших защитников, будто фишки на тренировке, и прицельно пробил.

Сергей Костицын предпринял попытку пробить из зоны вбрасывания, но она оказалась тщетной.

Вскоре после этого броска Сергей Костицын оказывается на скамейке штрафников. Глен Хэнлон и зрители в недоумении.

Судья реабилитировался перед беспощадной минской публикой и подравнял составы. Турку Мантюля удалён.

Кевин Лаланд отразил неприятный бросок за считанные секунды до сирены.

Уже после сирены Роман Граборенко ввязался в стычку с Мартиненом. Капитаны команд что-то обсуждают с судьёй.

После первого периода уступаем 0:1. С американцами, кстати, было так же. Надеемся, на этом сходства с тем матчем закончатся.

А вот и второй период подоспел! Уже в его дебюте Андрей Костицын опасно выкатился из-за ворот и бросил в нижний угол!

Коробов удалён. На льду трое наших против четырёх соперников.

Ефименко едва не запустил шайбу на околоземную орбиту. «Моцна, але недакладна».

А вот Лехтеря только что пробил и моцна, и дакладна! благо Кевин Лаланд не спал.

Джефф Платт выкатился на убойную позицию, но поразил не ворота, а рекламный щит.

Стасенко с Саллиненом потолкались-потолкались, да и разъехались.

Вот уже минуту наши играют в большинстве, но пока это не приносит дивидендов.

Лехтеря проведёт две минуты своей жизни в боксе для штрафников. А нечего ставить подножки нашим парням!

Какой момент был у наших на последних минутах большинства! Калюжный и Степанов разыграли опасную комбинацию.

Грабовский бросил, Степанов был готов добить шайбу в сетку, но финский защитник не позволил.

Упорный второй период подошёл к концу. Забитых шайб в нём мы не увидели.

Кирилл Готовец получил пас из-за ворот и расчехлил свою пушку, но Пекка Ринне справился с мощным выстрелом.

Андрей Коробов толкнул финна Лео Комарова на Кевина Лаланда. Ощущения у Кевина явно не из лучших.

Комарова удалили, и наши предпримут очередную попытку реализовать большинство.

Сергей Костицын продрался сквозь оборону финнов и нанёс мощный удар, но не точно.

Грабовский в упор расстреливал Пекку Ринне, тот не сплоховал.

Удар Евенко принимает на себя внешняя сторона сетки ворот.

Вот это игра идёт а третьем периоде! Наши обложили финнов, те изредка огрызаются, темп невероятно высокий!

Пара минут до сирены. Надо бы нашим менять вратаря на шестого полевого.

За атаку игрока, не владеющего шайбой, удалён Дмитрий Коробов. Очень спорное решение.

Невероятно сложно будет белорусам сравнять счёт, но будем верить в чудо.

Осиротели хозяйские ворота. Финны пользуются этим и забивают вторую шайбу. Дубль Петри Контиолы.

Впрочем, для Беларуси ещё ничего не потеряно. Решающие игры ещё впереди. Наш следующий соперник - сборная Германии.

Лучшим игроком в составе нашей сборной признали Алексея Калюжного.

У команды Суоми лучшим признан вратарь - Пекка Ринне. Звучит гимн Финляндии.

Что примечательно, финны не пропускают в двух матчах подряд. Прошлый поединок с немцами также был сухим - 4:0.