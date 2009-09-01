Глеб и Кутузов не сыграют с Хорватией

Капитан национальной сборной Беларуси Александр Глеб из-за травмы бедра не сможет принять участие в ближайшем матче отборочного раунда чемпионата мира-2010 со сборной Хорватии.

На сайте Белорусской федерации футбола размещена информация, что завтра, 2 сентября, Александр улетает в Германию, где будет восстанавливаться и готовиться к следующей игре белорусской команды против сборной Украины, которая состоится 9 сентября на минском стадионе «Динамо».



Футболисты сборной Беларуси начали подготовку к очередным отборочным матчам чемпионата мира-2010 с командами Хорватии и Украины 31 августа, разместившись в минской гостинице «Виктория». Сегодня к тренировочному лагерю присоединились игроки борисовского БАТЭ и минского «Динамо», проводившие накануне матч чемпионата Беларуси, сообщает БЕЛТА.