Презентация «Динамо» в Минске 2 сентября

За 10 дней до старта «Динамо» в КХЛ, в минском Дворце спорта состоится презентация команды. В ходе нее болельщики смогут познакомиться с игроками и тренерами. Зрителей ожидают яркое представление, шоу-программа. Любители хоккея смогут задать вопросы команде, взять автографы и сфотографироваться вместе с кумирами. Начнется презентация в 19.00. Вход свободный.

Клуб также продолжает реализацию абонементов на домашние матчи «Динамо» в КХЛ. В продажу поступили и разовые билеты на поединки в минском Дворце спорта, где динамовцы будут выступать до 28 ноября, пока не переедут на «Минск-Арену», сообщает БелТА.



