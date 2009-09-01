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17 тур чемпионата Беларуси по футболу

01 сентября 2009 14:37
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В сюжете программы «Столичный фубтол» - матчи и голы очередного тура чемпионата страны. (ВИДЕО)

БАТЭ - Динамо (Минск) - 1:1 (Сергей Кривец, 86; Сергей Кисляк 36-п)

Торпедо (Жодино) - Шахтер (Солигорск) - 1:2 (Егор Зубович, 67; Сергей Баланович, 80, Игорь Рожков, 85)

Гранит (Микашевичи) - Днепр (Могилев) - 1:0 (Евгений Лошанков, 60)

Неман (Гродно) - Сморгонь - 1:1 (Иван Денисевич, 90; Дмитрий Верстак)

МТЗ-РИПО (Минск) - Динамо (Брест) - 1:1 (Николас Сеолин, 73; Дмитрий Мозолевский, 27)

Нафтан (Новополоцк) - Гомель - 1:2 (Игорь Зюлев, 85; Калижури Майкон, 65,68)

Витебск - Минск - 1:0 (Роман Сорокин, 20).

# Футбол Беларуси

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