Главный тренер женской сборной по футболу: нельзя делить на слабых и сложных. С любым соперником играть тяжело

Новости Беларуси. Есть первая победа в квалификации чемпионата мира. Женская сборная Беларуси по футболу удачно начала отбор на планетарный форум. Девушки на домашнем газоне не заметили киприоток, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Есть первая победа в квалификации чемпионата мира. Женская сборная Беларуси по футболу удачно начала отбор на планетарный форум. Девушки на домашнем газоне не заметили киприоток, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Счет был открыт уже на шестой минуте, однако основные события случились во втором тайме. К 51-й минуте на табло красовались впечатляющие для нас 3:0. Затем гостьи отквитали один мяч. Тем не менее последнее слово осталось за хозяйками. На 59-й минуте жирную точку ставит Шлапакова. 4:1 – уверенная виктория сборной Беларуси.
Юрий Малеев, главный тренер женской сборной Беларуси по футболу:
Нельзя делить соперников на слабых и сложных. Да, Голландия – чемпион Европы, да, Исландия тоже в первой двадцатке, чехи. Сейчас футбол на таком уровне, особенно женский, что с любым соперником играть тяжело. Ко всем надо готовиться, не делить их – слабый, сильный.
Прямую путевку на чемпионат мира получит только победитель группы.