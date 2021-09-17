Главный тренер женской сборной по футболу: нельзя делить на слабых и сложных. С любым соперником играть тяжело

Новости Беларуси. Есть первая победа в квалификации чемпионата мира. Женская сборная Беларуси по футболу удачно начала отбор на планетарный форум. Девушки на домашнем газоне не заметили киприоток, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет был открыт уже на шестой минуте, однако основные события случились во втором тайме. К 51-й минуте на табло красовались впечатляющие для нас 3:0. Затем гостьи отквитали один мяч. Тем не менее последнее слово осталось за хозяйками. На 59-й минуте жирную точку ставит Шлапакова. 4:1 – уверенная виктория сборной Беларуси.