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Главный тренер женской сборной по футболу: нельзя делить на слабых и сложных. С любым соперником играть тяжело

17 сентября 2021 20:44
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Новости Беларуси. Есть первая победа в квалификации чемпионата мира. Женская сборная Беларуси по футболу удачно начала отбор на планетарный форум. Девушки на домашнем газоне не заметили киприоток, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный тренер женской сборной по футболу: нельзя делить на слабых и сложных. С любым соперником играть тяжело-1

Счет был открыт уже на шестой минуте, однако основные события случились во втором тайме. К 51-й минуте на табло красовались впечатляющие для нас 3:0. Затем гостьи отквитали один мяч. Тем не менее последнее слово осталось за хозяйками. На 59-й минуте жирную точку ставит Шлапакова. 4:1 – уверенная виктория сборной Беларуси.

Главный тренер женской сборной по футболу: нельзя делить на слабых и сложных. С любым соперником играть тяжело-4

Юрий Малеев, главный тренер женской сборной Беларуси по футболу:
Нельзя делить соперников на слабых и сложных. Да, Голландия – чемпион Европы, да, Исландия тоже в первой двадцатке, чехи. Сейчас футбол на таком уровне, особенно женский, что с любым соперником играть тяжело. Ко всем надо готовиться, не делить их – слабый, сильный.

Прямую путевку на чемпионат мира получит только победитель группы.

# Футбол Беларуси # Юрий Малеев # Анастасия Шлапакова # Фотофакт

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