Отрыв символичен. Как прошёл матч «Динамо» из Молодечно против «Лиды»?

Новости Беларуси. Три матча игрались в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем практически все они имели тот или иной подтекст.

Пожалуй, наиболее интересной виделась дуэль «Металлурга» и «Лиды». Соперники почти соседи по таблице. А разделяло их лишь «Динамо» из Молодечно. Выше была «Лида». Она четвертая. Однако отрыв скорее символичен – только одно очко.