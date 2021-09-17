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Отрыв символичен. Как прошёл матч «Динамо» из Молодечно против «Лиды»?

17 сентября 2021 18:57
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Новости Беларуси. Три матча игрались в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем практически все они имели тот или иной подтекст.

Отрыв символичен. Как прошёл матч «Динамо» из Молодечно против «Лиды»?-1

Пожалуй, наиболее интересной виделась дуэль «Металлурга» и «Лиды». Соперники почти соседи по таблице. А разделяло их лишь «Динамо» из Молодечно. Выше была «Лида». Она четвертая. Однако отрыв скорее символичен – только одно очко.

Отрыв символичен. Как прошёл матч «Динамо» из Молодечно против «Лиды»?-4

Полная картина игрового дня выше. Следующий игровой день в экстралиге – суббота, 18 сентября.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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